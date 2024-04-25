"Yeşil Vatan Tırı" Sakarya'da

Etkinliğe, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş de katıldı.

Öğrenci Zümra Nur Şan da fidan dikmeyi ve ormanlara sahip çıkmaları gerektiğini öğrendiklerini belirtti.

Etkinliklere katılan öğrencilerden Emir Efe Erdoğan da orman hakkında bilgi edindiklerini ve eğlendiklerini söyledi.

Dönmez, etkinlikler hakkında bilgi vererek, "Bunlara ek olarak ormandaki ağaçlarımızı ve fidanlarımızı tanıyoruz. Bu etkinlikleri eğlenceli kılarak, çocuklara orman sevgisi kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Basın ve İletişim Şube Müdürü Pınar Dönmez, AA muhabirine, tırın orman sevgisinin artırılması için kurulduğunu söyledi.

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