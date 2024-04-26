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        Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ilk gün oturumları sona erdi

        Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin, ilk gün oturumları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 20:10 Güncelleme: 26.04.2024 - 20:10
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        Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ilk gün oturumları sona erdi
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        Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin, ilk gün oturumları tamamlandı.

        Sapanca'da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde "sorumlu ve duyarlı liderlik" paneli gerçekleşti.

        Panelde konuşan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, "Önümüzdeki dönemde finans, sağlık ve eğitim sistemlerinin değişeceğini düşünüyorum. Şirketler sadece kar odaklı çalışamaz. Sorumluluklarına göre hareket etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

        Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, değer odaklı liderliği önemsediğini belirterek, "Liderler köklerini ne kadar derine salarlarsa fırtınalara karşı o kadar güçlü olurlar. Değer odaklı liderler dünyanın dönüşümüne de öncülük edecekler." ifadelerini kullandı.

        Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, şirkette dönüşüm ve sosyal bilinci ile hareket ettiklerini vurgulayarak, vakıf aracılığı ile toplumsal yatırım programları gerçekleştirdiklerini anlattı. Türkiye'nin çıkış noktasının girişimcilik olduğunu dile getiren Okyay, "Yeni dünyada sorumlu liderlik çerçevesinde bu noktaya yatırım yapmaya karar verdik." dedi.

        - Sürdürülebilirlik herkesin gündeminde

        "21'inci yüzyıl için sürdürülebilir iş modelleri ve stratejiler" panelinde konuşan Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Arıoğlu, çevrenin korunmasına ve israfın önlenmesine vurgu yaptı.

        Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, sürdürülebilirliğin iş dünyasından sanat dünyasına kadar herkesin gündeminde olduğunu söyledi. Geleneksel şirketlerde sürdürülebilirlik ve değişimi gerçekleştirmenin zor olduğunu ifade eden Konukoğlu, "Yapay zekayı konuşuyoruz şu anda. Yaşamın içinde var artık bunlar. Hepimiz değişmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

        Fibabank Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Dildar Edin, değişime değinerek, "Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor ama bu süreçte paydaşların birlikte çalışması önemli." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, sürdürülebilirliği farklı temalarla birleştirdiklerine işaret ederek, verdikleri kredilerinin yüzde 80'inden fazlasının uzun vadeli ve yeşil dönüşüme uygun olduğunu kaydetti.

        Migros Grubu İcra Başkanı Ömer Özgür Tort, köklü şirketlerde dönüşümün daha özel mesai gerektirdiğine işaret ederek, verimli büyüme modellerine vurgu yaptı.

        - Paralimpik sporcu aidat ödemeden kulübe üye oluyor

        "Paris 2024 ve Sporun Gücü" panelinin moderatörlüğünü P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu yaptı. 2012'den bu yana Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte projeler yürüttüklerini hatırlatan Turnaoğlu, bu desteklerinin süreceğini belirtti.

        Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Hasan Arat, şunları kaydetti:

        "Olimpiyatlara giden paralimpik sporcu aidat ödemeden kulübe üye oluyor. Kadın kotası getirdik. Bu çocuklar çok zor işler yapıyor. Salih Korkmaz zorlu bir yürüyüş sporcusu. Yürüyüşte dünya çapında bir sporcudur ve yürüyüş dünyanın en zor maraton sporudur."

        Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Türkiye’nin paralimpik geçmişini anlattı ve "20 yılda önemli başarılar elde ettik ama yeterli değil. En azından ilk 10-15’e girmemiz lazım ki Türkiye’deki paralimpik farkındalığı artsın." dedi.

        Türk Milli Paralimpik Yüzücü Koral Berkin Kutlu ve Olimpik Milli Atlet Salih Korkmaz da sporla tanışma süreçlerini anlattı.

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