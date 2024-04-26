Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tıra çarpan tankerin sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası, Ankara yönünde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Ankara istikameti Akyazı geçişinde Y.D'nin kullandığı 34 GDF 464 plakalı LPG tankeri, emniyet şeridinde park halinde bulunan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 BU 462 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, yol kenarına devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve Sakarya Arama Kurtarma Yangın Timi ekipleri sevk edildi.