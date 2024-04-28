Sakarya'daki tabiat parkı, yaralı yaban hayvanlarına "yuva" oluyor

UĞUR SUBAŞI - Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tabiat parkı, yaralı halde bulunan ve tedavilerinin ardından doğaya salınamayacak durumdaki yaban hayvanlarının yaşamlarının kalan kısmını geçirmeleri için yeni evi oluyor.

Sakarya Nehri kıyısında taşkın sonucu oluşan göletlerin de bulunduğu 400 dönümlük alan, çevresi koruma altına alınarak 2022'de Arifiye Belediyesi tarafından mesire alanına dönüştürülüp tabiat parkı olarak hizmet vermeye başladı.

Bünyesinde hayvanat bahçesi bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Gölya Tabiat Parkı'nda oluşturulan merkezde doğada yaralı halde bulunan yaban hayvanları tedavi ediliyor, bakım evlerinde barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanıyor.

Tedavilerinin ardından doğaya salınamayacak durumdaki yaban hayvanları ise yaşamlarının sonuna kadar misafir ediliyor. Tabiat parkının daimi misafirleri arasında şah kartalı, 3 şahin, pelikan, leylek, 5 baykuş, 2 maymun, 2 su kaplumbağası, 2 flamingo, sincap, 3 papağan, atmaca ve 5 tavşan yer alıyor. Yürüyüş yolları, piknik yeri ve kafeterya gibi alanların da bulunduğu tabiat parkı, ziyaretçilerine hayvanları yakından görme ve doğayla iç içe olma imkanı sunuyor. - "Hayvanların doğasına uygun ortam hazırlanıyor"

Gölya Tabiat Parkı Sorumlusu Ahmet Safitürk, AA muhabirine, Sakarya'nın "ilk ve tek" hayvanat bahçesinin burada bulunduğunu belirterek, 35 türde yaban hayvanına ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Safitürk, tabiat parkına yaralı hale getirilen hayvanları tedavi ederek sağlıklarına kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti. Hayvanların tedavi süreçlerinin ardından yaşam alanlarına bırakıldığını aktaran Safitürk, "Hayvanlar tedavi sürecinin ardından doğaya salınamayacak halde ise ömürleri bitene kadar burada yaşamlarını sürdürüyorlar, bakımları yapılıyor. Şimdiye kadar leylek, şah kartalı, şahinler, papağan, baykuşlar, pelikanlar, flamingolar gibi hayvanlar geldi. Göçler esnasında çeşitli nedenlerle yaralanıp vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ekiplerine bilgi veriliyor. Ekipler de o hayvanları buraya getiriyor ve burada tedavi ediliyor." diye konuştu.