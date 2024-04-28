Hayat Finans, Türkiye'nin ilk "dijital banka"sını dünyaya açmayı hedefliyor

ÖMER FARUK CEBECİ - Hayat Finans Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Galip Karagöz, şubesiz dijital banka alışkanlığını yaymak istediklerini söyledi.

Karagöz, Sakarya'da gerçekleşen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, dijital banka ve dijital bankacılık arasındaki farkları, ilk şubesiz dijital banka olarak Hayat Finans'ın faaliyetlerini, AA muhabirine değerlendirdi.

Bankanın, Hayat Holding'in finans alanındaki yatırımı olduğunu belirten Karagöz, "dijital bankacılık" tanımının, bankaların sahip olduğu dijital uygulamalar için kullanıldığını ancak "dijital banka"nın ise tamamen şubesiz olan ve banka lisansına sahip kuruluşlar için ifade edildiğini kaydetti.

Dijital bankanın normal bir bankadan işlem çeşitliliği anlamında hiçbir farkı olmadığının altını çizen Karagöz, "Hayat Finans'ta da her türlü bankacılık işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tek özelliğimiz şubesiz olmamız, dijital kanallardan işlemlerinizi gerçekleştirmeniz, tabii şubesizliğin getirdiği maliyet avantajından da faydalanmanız. Temel bankacılık işlemleri tamamen ücretsiz, çok daha uygun getiri oranları, çok daha uygun finansman oranlarına kavuşmanızı sağlayan bir maliyetsizlik söz konusu burada." dedi.

Geçen yıl faaliyete başladıklarını anlatan Karagöz, "Türkiye'nin ilk şubesiz dijital bankasıyız. Dolayısıyla şubesizlik ne getiriyor, aslında farkındalık nedir burada? Şubesizlik, masrafsızlık getiriyor aslında. 'Şube yoksa masraf yok, masraf yoksa fayda çok' diyoruz. Dolayısıyla dijital bankanın getirmiş olduğu maliyetsizliği de müşterilerimize gerek getiri oranının yüksekliğiyle gerekse daha uygun finansman maliyetleriyle yansıtıyoruz." şeklinde konuştu. Karagöz, 2024 yılı hedeflerine değinerek, dijital banka deneyimini tabana yaymayı planladıklarından bahsetti.

Bu kapsamda, sektör ya da herhangi bir segment ayrımı yapmaksızın, gerek bireysel müşterilerin gerekse KOBİ ve mikro girişimcilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere çözümler ürettiklerini dile getiren Karagöz, geneli kapsayacak bir çalışmayı aktif şekilde yürüttüklerini kaydetti. Hayat grubunun ekosisteminde 100 binin üzerinde firma bulunduğuna işaret eden Karagöz, "Tüzel firmaların ticari ilişkilerindeki deneyimini pürüzsüz yapmalarını sağlayacak uygulamaları hayata sokuyoruz. Diğer taraftan da bireysel müşterilerimizin perakende alanında gerek fiziksel mağazalarda gerekse çevrim içi platformlarda ihtiyacın doğduğu noktada finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karagöz, banka olarak yeni "startup"ları ya da KOBi veya mikro girişimcileri, ihtiyaçlarını karşılamak üzere kar-zarar ortaklığının yanı sıra proje yatırımlarıyla da desteklediklerini, özellikle sürdürülebilirlik temalı projelerin kendileri için son derece değerli olduğunu bildirdi. - "Önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde dijitalleşmeye ilişkin gelişmeleri izliyor olacağız" Uzaktan müşteri hesabı açmanın 2021'de devreye girdiğini belirten Karagöz, bu uygulamayla dijital bankaların önünün açıldığını kaydetti.

Hayat Finans müşterilerinin, temsilcilerine ihtiyaç halinde ulaşabildiklerini değinen Karagöz, "Önümüzdeki süreçte yapılan düzenlemelerle birlikte o temsillere dahi ihtiyaç olmadan müşteri hesapları açılır hale de gelecek önümüzdeki dönemde ama bugün bizim tüm müşterilerimiz istediği anda aslında bizim temsilcilerimize çok rahatlıkla erişebiliyor. Dolayısıyla buradaki tek konu şubesizlik aslında." dedi. Türkiye'de dijital bankalara ilişkin yasal düzenlemenin çıkmasıyla "ilk dijital banka lisansı"nı aldıklarını anımsatan Karagöz, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde dijitalleşmeye ilişkin gelişmeleri hep birlikte izliyor olacağız. Burada da dijital bankalar tabii ki bu yönde öncülük ediyor olacaklar. Biz de Türkiye'de aslında bunun durumunu yaşıyoruz. İlk dijital banka olarak sağlayacağımız ürün ve hizmetlerle bu yolda gerekli desteği müşterilerimize sunuyor olacağız. Holdingimizin aslında yatırımlarına baktığımızda girdiği ülkelerde, yapmış olduğu yatırımlarda da hep böyle. Bu ülkede yaptığı yatırımlarla her zaman zirvede yer alıyor. Biz Türkiye'nin ilk dijital bankası olarak banka çalışmalarımızı köklendirdikten sonra holdingin globaldeki ayak izlerini takip edip global bir dijital banka hedefi doğrultusunda ilerleyeceğiz."