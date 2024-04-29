Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor, play-off oynamayı garantiledi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ligin bitimine 2 hafta kala play-off oynamaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:16 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor, play-off oynamayı garantiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ligin bitimine 2 hafta kala play-off oynamaya hak kazandı.

        Ligin 32. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 90+6'ncı dakikada bulduğu golle 3-2 yenen Sakarya temsilcisi, bu sonuçla play-off oynamayı garantiledi.

        Ligin normal sezonunu üçüncü bitirecek takımın doğrudan finale yükseleceği play-off sisteminde 4, 5, 6 ve 7. sıradaki takımlar, finaldeki diğer ekip olmak için mücadele edecek.

        Tuzlaspor'u konuk edecek ve Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak olan 57 puanla 3'üncü sıradaki Sakaryaspor, kalan iki haftada yerini koruması halinde direkt final maçı yapacak.

        Ligin ilk yarısını 11 maçlık yenilmezlik serisiyle kapatan Sakarya temsilcisi, sahaya çıktığı 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 32 puanla devreyi 4'üncü sırada tamamladı.

        İkinci yarıda inişli-çıkışlı performans sergileyen yeşil-siyahlı ekip, 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 25 puan topladı.

        - Sakaryaspor'un 2007-2008 sezonundan sonraki lig serüveni

        2001-2002'den bu yana 9 sezon 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, 2 sezon ise Süper Lig'de yer aldı.

        Sakarya ekibi, 2004-2005 sezonunda 5 yılın ardından yükseldiği Süper Lig'i 32 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düştü.

        Bir sezon sonra Süper Lig'e yükselmeyi başaran yeşil-siyahlı ekip, 2006-2007 sezonunda tekrar 1. Lig'e düşmekten kurtulamadı.

        Sakaryaspor, 1. Lig'de toplamda 15 hafta lider kaldığı 2007-2008 sezonunda son haftalarda kaybettiği puanlardan dolayı ilk 2 dışında kaldı.

        Yeşil-siyahlı ekip, söz konusu sezonun play-off yarı finalinde normal süresi 2-2 biten maçta Boluspor'a penaltılarda 5-3 yenilerek elendi.

        Bu sezonun ardından ekonomik sıkıntılar yaşayan Sakaryaspor, 3 sezon 1. Lig, 8 sezon 2. Lig, 4 sezon ise 3. Lig'de mücadele etti.

        Sakarya temsilcisi, geçen sezon play-off 1. turunda 120+2'nci dakikada kalesinde gördüğü golle Eyüpspor'a 1-0 yenilerek elendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu
        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni

        Benzer Haberler

        Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 42 bin 845 araç ihraç edildi
        Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 42 bin 845 araç ihraç edildi
        Eksim Holding, yenilenebilir enerjiyle 2,5 milyon ton karbon salımını engel...
        Eksim Holding, yenilenebilir enerjiyle 2,5 milyon ton karbon salımını engel...
        SATSO nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        SATSO nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        Romanyalı lise öğrencileri, Sakarya'da ilk kez ebru sanatını deneyimledi
        Romanyalı lise öğrencileri, Sakarya'da ilk kez ebru sanatını deneyimledi
        Hayat Finans, Türkiye'nin ilk "dijital banka"sını dünyaya açmayı hedefliyor
        Hayat Finans, Türkiye'nin ilk "dijital banka"sını dünyaya açmayı hedefliyor
        Fabrikanın kanala bıraktığı atıklar nedeniyle oluşan 'kötü koku' sorunu, yı...
        Fabrikanın kanala bıraktığı atıklar nedeniyle oluşan 'kötü koku' sorunu, yı...