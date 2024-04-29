Sakarya'da 73 bin 440 makaron ele geçirildi

Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 73 bin 440 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde bir adrese kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Zanlının evinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda, 73 bin 440 dolu makaron, 55 bandrolsüz puro ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.