Sakarya'da 82 sikke ve 9 obje ele geçirildi
Sakarya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 82 sikke ve 9 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 82 sikke ve 9 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste bulunan zanlının üst aramasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 82 sikke ve 9 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.