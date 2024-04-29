Sakarya'da 82 sikke ve 9 obje ele geçirildi

Adreste bulunan zanlının üst aramasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 82 sikke ve 9 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

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