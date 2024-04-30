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        SUBÜ öğrencilerinden 1 Mayıs'a özel online afiş sergisi

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik tasarladığı afişlerle online sergi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:56
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        SUBÜ öğrencilerinden 1 Mayıs'a özel online afiş sergisi
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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik tasarladığı afişlerle online sergi düzenledi.

        SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ferizli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı öğrencileri, işçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs'a özel afiş tasarımları yaptı.

        Öğrenciler, hazırladıkları afişleri Öğretim Görevlisi Ersin Berk tarafından organize edilen online sergide öğrencilerin beğenisine sundu.

        Zaman zaman toplumsal sorunlara, zararlı alışkanlıklara ya da milli gün ve bayramlara ilişkin afiş sergileri düzenlediklerini belirten Berk, "Çalışma konumuz bu kez de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve büyük gayretlerle çalışan işçi ve emekçiler oldu. Bu tarz etkinlikler öğrencilerimizin uygulama yeteneğini geliştirdiği gibi çalışmaların sergi olarak sunulması ise öğrencilerimize özgüven ve motivasyon da sağlıyor. Etkinliklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Online afiş sergisi, üniversitenin internet sayfasından ziyaret edilebiliyor.

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