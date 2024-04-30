Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomik zorlukların emekçinin geçim kaygısını had safhaya ulaştırdığı bu zor dönemde her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz dayanışmamızı büyütme iradesiyle, mücadele kararlılığıyla başta hak ve hukuk mücadelesi veren meslektaşlarımız olmak üzere tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Haksızlığın, eşitsizliğin, adaletsizliğin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünya umuduyla..."

- Geyve'de esnafla kahvaltı buluşmaları başladı Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, "Çaylar Esnaftan, Simitler Başkandan" projesi kapsamında ilk kahvaltı buluşmasını gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yıldız'a ilk davet Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Saim Taşpınar'dan geldi. Geyve Sanayi Sitesi'nde gerçekleşen kahvaltı programına, 60'a yakın sanayi esnafı katıldı. Programda konuşan Yıldız, esnafla buluşabilmek adına böyle bir program düzenlediklerini belirterek, "Bu buluşmalarda acil ihtiyaçları esnafımızla tespit edecek ve çözüme kavuşturacağız. Hem de istişare kültürünü Geyve'nin tamamına yayacağız. İlerleyen zamanlarda bu buluşmaları daha da genişletecek, Geyve'nin tüm dinamikleriyle bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.