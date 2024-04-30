Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:09 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Ekonomik zorlukların emekçinin geçim kaygısını had safhaya ulaştırdığı bu zor dönemde her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz dayanışmamızı büyütme iradesiyle, mücadele kararlılığıyla başta hak ve hukuk mücadelesi veren meslektaşlarımız olmak üzere tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Haksızlığın, eşitsizliğin, adaletsizliğin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünya umuduyla..."

        - Geyve'de esnafla kahvaltı buluşmaları başladı

        Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, "Çaylar Esnaftan, Simitler Başkandan" projesi kapsamında ilk kahvaltı buluşmasını gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yıldız'a ilk davet Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Saim Taşpınar'dan geldi.

        Geyve Sanayi Sitesi'nde gerçekleşen kahvaltı programına, 60'a yakın sanayi esnafı katıldı.

        Programda konuşan Yıldız, esnafla buluşabilmek adına böyle bir program düzenlediklerini belirterek, "Bu buluşmalarda acil ihtiyaçları esnafımızla tespit edecek ve çözüme kavuşturacağız. Hem de istişare kültürünü Geyve'nin tamamına yayacağız. İlerleyen zamanlarda bu buluşmaları daha da genişletecek, Geyve'nin tüm dinamikleriyle bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

        Taşpınar da Başkan Yıldız'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        28 kent için "sarı" alarm! Çarşambaya dikkat!
        28 kent için "sarı" alarm! Çarşambaya dikkat!
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"

        Benzer Haberler

        AK Parti Sakarya İl Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        AK Parti Sakarya İl Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        SUBÜ öğrencilerinden 1 Mayıs'a özel online afiş sergisi
        SUBÜ öğrencilerinden 1 Mayıs'a özel online afiş sergisi
        Milli takıma seçilen kuraş sporcusu Almina, ilk Avrupa imtihanında madalya...
        Milli takıma seçilen kuraş sporcusu Almina, ilk Avrupa imtihanında madalya...
        Şehit emniyet müdürü Okkan için Diyarbakır'dan Sakarya'ya pedal çevirdi
        Şehit emniyet müdürü Okkan için Diyarbakır'dan Sakarya'ya pedal çevirdi
        Sakarya'da okul müdürü ve yardımcısının darbedilmesine ilişkin 2 zanlı tutu...
        Sakarya'da okul müdürü ve yardımcısının darbedilmesine ilişkin 2 zanlı tutu...
        4 ilde uluslararası uyuşturucu ticareti operasyonunda 19 gözaltı
        4 ilde uluslararası uyuşturucu ticareti operasyonunda 19 gözaltı