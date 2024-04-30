Sakarya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve Sakarya Genç Girişimciler ve İş İnsanları Derneği (GİAD) Başkanı Zafer Bekdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Çelik, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında en büyük payın işçi ve emekçilerin olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ilerleyen ve gelişen ekonomisinde işçinin, emekçilerin katkısının yadsınamaz olduğuna değinen Çelik, bugünün birlik ve dayanışma içerisinde geçmesini temenni etti.

Çelik, işçi ve emekçilerin hak arayışlarının mücadelesini simgeleyen 1 Mayıs'ın, barış, kardeşlik ve dayanışmanın daha da güçlenmesine vesile olmasını dileyerek, "Serdivan Belediyesi olarak işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri için emek ve alın terleriyle gece gündüz çalışan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı. - "1 Mayıs emeğin ve alın terinin sembolüdür"