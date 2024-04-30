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        Sakarya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

        Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve Sakarya Genç Girişimciler ve İş İnsanları Derneği (GİAD) Başkanı Zafer Bekdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:36 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:36
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        Sakarya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları
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        Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve Sakarya Genç Girişimciler ve İş İnsanları Derneği (GİAD) Başkanı Zafer Bekdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Çelik, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında en büyük payın işçi ve emekçilerin olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin ilerleyen ve gelişen ekonomisinde işçinin, emekçilerin katkısının yadsınamaz olduğuna değinen Çelik, bugünün birlik ve dayanışma içerisinde geçmesini temenni etti.

        Çelik, işçi ve emekçilerin hak arayışlarının mücadelesini simgeleyen 1 Mayıs'ın, barış, kardeşlik ve dayanışmanın daha da güçlenmesine vesile olmasını dileyerek, "Serdivan Belediyesi olarak işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri için emek ve alın terleriyle gece gündüz çalışan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

        - "1 Mayıs emeğin ve alın terinin sembolüdür"

        Sakarya GİAD Başkanı Bekdemir de 1 Mayıs'ın, emeğin ve alın terinin sembolü olduğunu ifade etti.

        Çalışanların haklarının ve emeklerinin üzerinde dikkatle durulması, saygı duyulması gereken konu olduğuna dikkati çeken Bekdemir, şunları kaydetti:

        "Her geçen gün gelişen ve güçlenen ülkemizin bu güce olan ihtiyacı daha da artmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli pay sahibi olan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tekrar kutluyorum."

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