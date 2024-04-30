Karasu'da üzerinden uyuşturucu ile sahte para çıkan şüpheli gözaltına alındı

Aramada, şüphelinin üzerinden bir miktar kubar esrar, 1 hassas terazi ve 57 adet 100 liralık sahte banknot çıktı.

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