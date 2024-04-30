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        Karasu'da üzerinden uyuşturucu ile sahte para çıkan şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde üst aramasında üzerinden uyuşturucu ve sahte para çıkan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 19:53 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:53
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        Karasu'da üzerinden uyuşturucu ile sahte para çıkan şüpheli gözaltına alındı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde üst aramasında üzerinden uyuşturucu ve sahte para çıkan zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri K.Ç'yi (31) Kabakoz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde durdurarak üst araması yaptı.

        Aramada, şüphelinin üzerinden bir miktar kubar esrar, 1 hassas terazi ve 57 adet 100 liralık sahte banknot çıktı.

        Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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