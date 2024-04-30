Karasu'da üzerinden uyuşturucu ile sahte para çıkan şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde üst aramasında üzerinden uyuşturucu ve sahte para çıkan zanlı gözaltına alındı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde üst aramasında üzerinden uyuşturucu ve sahte para çıkan zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri K.Ç'yi (31) Kabakoz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde durdurarak üst araması yaptı.
Aramada, şüphelinin üzerinden bir miktar kubar esrar, 1 hassas terazi ve 57 adet 100 liralık sahte banknot çıktı.
Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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