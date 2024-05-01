Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan 1 Mayıs mesajı
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Alemdar, mesajında, Türkiye'nin tarihten bu yana alın teri döken, memleketi için canla başla çalışan emekçinin omuzlarında yükseldiğini belirtti.
Ülkenin geleceği için emek veren, fedakarca çalışan işçi ve emekçinin mücadelesinin takdirlerin en büyüğünü hak ettiğini vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:
"Bizler de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle her bir emekçimizin bu vatana kattığı değeri biliyoruz. Sakarya'mızda ve ülkemizin dört bir köşesinde harcadığı mesaiyle güçlü Türkiye'mizi inşa eden emekçimizin bayramını kutluyorum."
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