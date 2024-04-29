İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, Sakarya'da tamamlandı

Büyük kadınlar bireysel kategoride ise birinciliği Elif Bülbül (Zonguldak), ikinciliği Mualla Nur Şentürk (Manisa), üçüncülüğü Tülin Nur Yılmaz (Karabük) ve Büşra Yıldız (Muş) kazandı.

Büyük erkekler takım kategorisinde Samsun birinciliği, Sinop ikinciliği, Karabük ve Muş üçüncülüğü elde etti.

Yarışlar sonunda büyük kadınlar takım kategorisinde Manisa birinci, Samsun ikinci, Karabük ve Denizli üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'nın ev sahipliğinde 29-30 Nisan'da Karasu İlçe Stadı'nda düzenlenen turnuvada, 19 ilden 115 üniversite öğrencisi mücadele etti.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya'da düzenlenen İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali sona erdi.

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