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        İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, Sakarya'da tamamlandı

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya'da düzenlenen İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:07 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:07
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        İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, Sakarya'da tamamlandı
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        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya'da düzenlenen İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali sona erdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'nın ev sahipliğinde 29-30 Nisan'da Karasu İlçe Stadı'nda düzenlenen turnuvada, 19 ilden 115 üniversite öğrencisi mücadele etti.

        Yarışlar sonunda büyük kadınlar takım kategorisinde Manisa birinci, Samsun ikinci, Karabük ve Denizli üçüncü oldu.

        Büyük erkekler takım kategorisinde Samsun birinciliği, Sinop ikinciliği, Karabük ve Muş üçüncülüğü elde etti.

        Büyük kadınlar bireysel kategoride ise birinciliği Elif Bülbül (Zonguldak), ikinciliği Mualla Nur Şentürk (Manisa), üçüncülüğü Tülin Nur Yılmaz (Karabük) ve Büşra Yıldız (Muş) kazandı.

        Büyük erkekler bireyselde Muhammed Sadi Kader (Samsun) birinci, Kemal Güngör (Sinop) ikinci, Okan Atcı (Antalya) ve Hasan Karabela (Sinop) üçüncü sırayı aldı.

        Turnuva sonunda sporculara madalyaları verildi.

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