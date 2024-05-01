Vantrilok ilkokul öğrencisi Elvin Naz, yeteneğini geliştirmek için çalışıyor

ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da vantrilok eğitimi alan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Elvin Naz Mansur, yeteneğini geliştirmek için çalışıyor.

9 yaşındaki Mansur, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" çerçevesinde karnından konuşanların (vantrilok) kuklalar aracılığıyla anlattığı hikayelerden etkilendi.

Bu alanda eğitmenlik yapan annesi Pakize Mansur ve Serdivan Çevre Dostu Anaokulu öğretmeni Emine Coşkuntürk ile çalışmalara başlayan Mansur, kuklası "Ece"ye verdiği sesle arkadaşlarıyla eğitici oyunlar oynamaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eşliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda akranlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuk olan Mansur, yeteneğinden bahsetme ve kuklasının tanıtma imkanı buldu. Elvin Naz Mansur, AA muhabirine, voleybol ve matematik başta olmak üzere tüm dersleri çok sevdiğini söyledi. Kuklası "Ece"nin biraz küçük olduğunu dile getiren Mansur, "Her şeyi birlikte öğreniyoruz. Ağzımı kıpırdatmadan karnımdan konuşarak Ece'ye ses veriyorum. Birlikte şarkılar, şiirler söylüyor, oyunlar oynuyoruz." dedi.

- "En çok zorlandığım nokta Ece'nin ses tonunu yakalamaktı" Mansur, annesi ve Emine öğretmenden dersler aldığını anlatarak, "Öğretmenler çocukları kuklalarla buluşturuyor. Bu sene 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nde yine çocukları kuklalarla buluşturdular. Hikayeler okuyarak yeni kelimeler öğrendiler. Ben de onları takip ederken ilgi duymaya başladım." diye konuştu. Öğretmenlerinin kendisine yeteneğinin olduğunu söylemesinin ardından çalışmalara başladığını belirten Mansur, sürekli nefes egzersizleri yaptığından bahsetti.