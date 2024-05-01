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        Sakarya'da özel gereksinimli öğrenciler, süs eşyası üreterek el becerilerini geliştiriyor

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde uygulama sınıfında günlük ev işlerini yaparak hayata hazırlanan özel gereksinimli lise öğrencileri, alçıdan magnet, mumluk ve çerçeve gibi süs eşyaları da üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 13:06 Güncelleme: 01.05.2024 - 13:06
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        Sakarya'da özel gereksinimli öğrenciler, süs eşyası üreterek el becerilerini geliştiriyor
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        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde uygulama sınıfında günlük ev işlerini yaparak hayata hazırlanan özel gereksinimli lise öğrencileri, alçıdan magnet, mumluk ve çerçeve gibi süs eşyaları da üretiyor.

        Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesinde açılan özel uygulama sınıfında, özel gereksinimli öğrencilerin hayatlarını ebeveynleri olmadan sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülüyor.

        Burada kahvaltı hazırlama ve yatak toplama gibi günlük ev işlerini yaparak hayata hazırlanan özel öğrenciler, iki yıl önce süs eşyası üretimine başladı.

        Alçıdan magnet, mumluk ve çerçeve gibi süs eşyaları üreterek el becerisi kazanan özel öğrenciler, sergi açmayı planlıyor.

        - "Burada çok mutlu ve huzurlular"

        Okul müdürü Abdurrahman Burak, AA muhabirine, öğrencilerin sosyal hayattaki becerilerini geliştirme, kendilerini ifade etme ve kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak için bu sınıfın ihtiyaç olduğunu düşündüklerini söyledi.

        Öğrencilerin iş ve beceri eğitimi dersinde yemek yaptığını, kendilerini ifade ettiğini, sosyal ve el becerilerini geliştirdiğini aktaran Burak, "Hepsinden önemlisi burada çok mutlu ve huzurlular. Hayattaki en özel, en kıymetli, en değer verdiğimiz öğrenciler ve biz inanıyoruz ki liseyi bitirdiklerinde ve buradan mezun olduklarında kendi ayaklarının üzerinde durabilecek, kendi ihtiyaçlarını görebilecek ve toplumda zorluk yaşamadan kaynaşabilecekler. Amacımız da bunu sağlamak." diye konuştu.

        - "Hayatlarında meslek edinebilecekleri bir alan oluşturduk"

        Özel eğitim öğretmeni Çiseli Öflaz da öğrencilerin burada çok güzel rehabilite olduğunu, etkinliklerden keyif aldığını kaydetti.

        Çocukların sergi açabilecek ve ürettiklerini satabilecek noktaya geldiğini anlatan Öflaz, "Tamamen sergiye yoğunlaştık. Önümüzde Anneler Günü var, ona hazırlıklar yapıyoruz." dedi.

        Öflaz, öğrencilerin ebeveynleri olmadan hayata nasıl tutunabileceklerini burada öğrendiğini belirterek, "Sabahları kahvaltı hazırlatıyoruz, gün içerisinde yatak nasıl toplanır, düzeltilir onları öğretiyoruz. Ürünlerimizi satıldığında para edecek düzeyde hazırlıyoruz. Vernik atıyoruz, boyasını yapıyoruz, alçısını döküyoruz, her şeyiyle satışa hazır noktaya getiriyoruz. Okul bittikten sonra hayatlarında meslek edinebilecekleri, para kazanabilecekleri bir alan oluşturduk." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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