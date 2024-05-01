Sakarya'dan kısa kısa

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karadavutlu, Aşırlar ve Nasuhlar mahallelerini ziyaret eden Işıksu, sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Işıksu, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, vatandaşlara gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür etti.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, teşkilat mensupları, muhtarlar ve meclis üyeleri de ziyaretlerde yer aldı.

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