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        Sakarya'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi

        Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:23 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:23
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        Sakarya'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi
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        Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Esentepe Kampüsü'ndeki kafe önünde toplanan Üniversiteli Akil Gençlik Öğrenci Topluluğu (ÜNİAK) üyeleri, Filistin bayrakları ve "İsrail savaş suçlusudur", "Özgür Filistin", "Filistin'de katliam var" yazılı dövizlerle Hukuk Fakültesi önüne kadar yürüdü.

        Öğrenciler, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin de katıldığı yürüyüşte tekbir getirerek Gazze'ye destek sloganları attı.

        SAÜ ÜNİAK Başkanı Mahmut Güdek, yaptığı basın açıklamasında, 1948'den bugüne milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibarıyla soykırım halini aldığını belirtti.

        Gazze'de 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin binlerce kişinin katledildiği, binlercesinin yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucu enkaz altında can verdiği soykırımın yaşandığını anlatan Güdek, "İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen çifte yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir." diye konuştu.

        - ABD'de eylemlere katılan üniversitelilere teşekkür

        Güdek, egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail Devleti'nin artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varması gerektiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığının, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinler, ırklar, renkler ve diller birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlandığını aktardı.

        Güdek, özellikle geçen hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösterilerin, dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlediğini dile getirerek, "ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan, bu insanlık duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk etmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Gazze'de yaşanan katliama karşı "SAYSTOP" eylemlerine, boykot çağrılarına ve yardım faaliyetlerine ara vermeden devam edeceklerini belirten Güdek, Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

        Güdek, Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD'nin MIT Boston Üniversitesi öğrencilerinin yanlarında olduklarını vurgulayarak, Türkiye'de bütün üniversitelerdeki teşkilatları ve akademisyenleri, İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerinin yanında olmaya ve "SAYSTOP" eylemlerine ses vermeye davet etti.

        SAÜ ÜNİAK üyesi Feyza Ergürbüz de açıklamayı İngilizce okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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