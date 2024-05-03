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        Sakarya'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi

        Sakarya'da öğrenim gören üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek vermek için yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 18:27 Güncelleme: 03.05.2024 - 18:27
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        Sakarya'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi
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        Sakarya'da öğrenim gören üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek vermek için yürüyüş düzenledi.

        Sakarya Üniversitesi Kampüs Camisi önünde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde döviz ve pankartlar taşıyarak kampüste yürüdü.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup adına açıklama yapan Söz ve Kalem Öğrenci Topluluğu Başkanı Furkan Altunkaynak, Amerika'da siyonist vahşete ve destekçilerine karşı çıkan öğrenciler ve akademisyenlerin, haksız ve orantısız şiddete maruz kaldığını belirtti.

        Altunkaynak, bu baskıların Gazze destekçilerini durdurmayacağına ve dünyanın farklı noktalarındaki üniversitelerde ciddi manada direniş başladığına işaret ederek uzaktan eğitime geçen bazı üniversitelerin, direnişin önünü kesmeye çalıştığını kaydetti.

        İnsanların haksız bir şekilde gözaltına alındığını vurgulayan Altunkaynak, "Gazze hak ile şerri ayırmıştır. Biz gerek Sakarya Üniversitesi öğrencileri gerekse Türkiye ve dünyadaki tüm vicdan sahibi üniversite öğrencileri olarak Gazze'deki zulüm durmadan durmayacağız. Gazze'deki soykırım sona ermeden, biz de sona ermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        SAÜ Filistinli Öğrenci Topluluğu Başkanı Asım Hüseyin de Gazze'de soykırım ve katliamın devam ettiğini, ilaç ve gıda maddelerinde ciddi eksiklikler yaşandığını hatırlattı.

        Gazze'deki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını, şehit sayısının her geçen gün arttığını bildiren Hüseyin, çocukların saldırının ilk gününden bu yana okullarından uzak kaldığını kaydetti.

        SAÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Osman Salih Toprak da Gazze halkına, doktor ve sağlık çalışanlarına selam göndererek, tıp öğrencileri olarak her daim onların arkasında olduklarını söyledi.

        Gazze'de tıp ve herhangi bir fakültenin artık mezun veremediğini anlatan Toprak, boykotun önemine işaret etti.

        Protesto yürüyüşü, yapılan duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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