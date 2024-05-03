Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Kadın Girişimciler Derneği "Zirve Buluşması" düzenledi

        Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği'nin kuruluşunun 1. yıl dönümü dolayısıyla "Zirve Buluşması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 19:20 Güncelleme: 03.05.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Kadın Girişimciler Derneği "Zirve Buluşması" düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği'nin kuruluşunun 1. yıl dönümü dolayısıyla "Zirve Buluşması" gerçekleştirildi.

        Arifiye ilçesinde bir otelde düzenlenen programda, dernek üyeleri ile Azerbaycan, Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen girişimci kadınlar bir araya geldi.

        Programda konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, üretim faaliyetlerinin Türkiye'nin ekonomik dengesine sunduğu katkıya değindi.

        Üretim faaliyetinin artmasının, verimlilik ve üretkenliğe fayda sağlayacağını kaydeden Karadeniz, "Ülkemiz ekonomisine, kadınlarına ve ülkemizin geleceğine büyük katkı sunacağına ve Sakarya'mızın ekonomisinin de aynı şekilde geliştireceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Sakarya'da toplam çalışan sayısının yüzde 33'ünün kadınlardan oluştuğunu, bunun daha iyi bir seviyeye yükselmesi gerektiğini vurguladı.

        Dernek Başkanı Nagihan Aygün de zirve buluşmasında "Türk Dünyası Girişimci Kadınlar Birliğini" oluşturma hedefine start vereceklerine işaret ederek, yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

        Şehir ve ülke ekonomisine destek vermeye devam ettiklerini aktaran Aygün, şöyle konuştu:

        "Bugüne kadar 1400 girişimci kadınımızla tanıştık. Yaptığımız etkinliklerle kadınlarımızın kendilerini keşfettiği, keşfetme yolculuklarında potansiyellerimizi en iyi şekilde değerlendirerek, üstüne katarak devam edeceğiz. Geleceğe daha net bakmamız gerektiğini düşünüyoruz. Güçlü kadın, aile, toplum, güçlü Sakarya, güçlü Türkiye ve Türk dünyası prensibini rehber edinerek, geleceğin inşasına hep birlikte omuz vereceğimize inanıyoruz."

        Konuşmaların ardından katılımcılara, hediye ve plaket verildi.

        Programa, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ve iş insanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sakarya'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi
        Sakarya'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi
        Kocaali'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Kocaali'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Sakarya ve çevre illerde "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Sakarya ve çevre illerde "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Kayıp Iraklı, fındık bahçesinde toprağa gömülü olarak ölü bulundu: 8 gözalt...
        Kayıp Iraklı, fındık bahçesinde toprağa gömülü olarak ölü bulundu: 8 gözalt...
        GÜNCELLEME - Sakarya'da yabancı uyruklu kişinin öldürülmesine ilişkin 2 zan...
        GÜNCELLEME - Sakarya'da yabancı uyruklu kişinin öldürülmesine ilişkin 2 zan...
        Sakarya'da dolmuş şoförleri düşerek yaralanan ve fenalaşan yolcuları hastan...
        Sakarya'da dolmuş şoförleri düşerek yaralanan ve fenalaşan yolcuları hastan...