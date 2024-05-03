Sakarya'da göle açıldıkları botta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kurtarma çalışmalarını 4 personel, 1 araç ve 1 botla gerçekleştiren ekipler, 2 kişiyi ve botlarını güvenli bölgeye aldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, gölün Arifiye Gölpark kıyısı yakınlarındaki sazlık alanda 2 kişinin botta mahsur kaldığı ihbarının yapılması üzerine, AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

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