Sakarya'da göle açıldıkları botta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Sakarya'da Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Sakarya'da Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, gölün Arifiye Gölpark kıyısı yakınlarındaki sazlık alanda 2 kişinin botta mahsur kaldığı ihbarının yapılması üzerine, AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kurtarma çalışmalarını 4 personel, 1 araç ve 1 botla gerçekleştiren ekipler, 2 kişiyi ve botlarını güvenli bölgeye aldı.
Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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