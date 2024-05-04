Yunanistan Drama mübadillerinin Sakarya'ya gelişlerinin 100. yılında etkinlikler düzenlenecek

Sakarya'da Yunanistan Drama mübadillerinin kente gelişlerinin 100. yılında etkinlikler gerçekleştirilecek.

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme gereğince uygulanan Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinde 1924'te Drama'dan Serdivan ilçesine gelenlerin torunları, 29 Ekim 2023'te Serdivan Mübadilleri Derneğini kurdu.

Dernek tarafından Serdivan ilçesinde mübadelenin 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlik, yarın yatsı namazından sonra Kemalpaşa Merkez Mahallesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okumasıyla başlayacak.

Cıngır, mübadelenin 100. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, "Türkiye'de yaşayan Rumlarla Drama'da yaşayan Türkler arasında Lozan Barış Antlaşmasıyla mübadele gerçekleştirildi. 6 Mayıs 1924'te Ramazan Bayramı'nın birinci günü bayram namazını kıldıktan sonra mübadele gerçekleşti, 6 Mayıs bizim için bu nedenle çok önemli." dedi.

Dernek olarak sülale temsilcilerini belirlediklerini, üye kayıtlarını yapmaya başladıklarını dile getiren Cıngır, "Derneğimiz iyi bir organizasyon şemasıyla kurumsallaştıktan sonra etkinliklere başladık. Dejenere olan kültürümüzü bir araya getirmek, bu etkinliklerle evlerimizdeki hazineleri, resimleri, tarım aletlerini ortaya çıkarmak ve geçmişte atalarımızın yaşamış olduğu, hangi şartlardan bugünlere geldiklerini gösteren unsurları bir araya getirerek genç nesillere aktarmak istiyoruz. Halk oyunları, yemeklerimiz, kültürlerimiz ve sülalemizle bir araya gelmemiz çok önemli. Biz de hep beraber dernekle bunu başarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.