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        Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 21:11 Güncelleme: 04.05.2024 - 21:11
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        Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        İstiklal Mahallesi'nde hafif ticari araca müzik aletleri yükleyen M.T, bölgeye gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin aracından inerek ateş etmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ayağından yaralanan M.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan ve seken kurşunun aracın yanındaki kabin hoparlörünün içine girdiğini tespit eden polis ekipleri, tornavida yardımıyla hoparlörü açarak kovanı aldı.

        Polis, araca binerek uzaklaşan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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