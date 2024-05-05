Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor, oyuncusu Burak Süleyman'ın sözleşmesini sonlandırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, kanat oyuncusu Burak Süleyman'ın sözleşmesini sonlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 20:48 Güncelleme: 05.05.2024 - 20:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor, oyuncusu Burak Süleyman'ın sözleşmesini sonlandırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, kanat oyuncusu Burak Süleyman'ın sözleşmesini sonlandırdı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Burak Süleyman'a yönetim kurulumuzun kararıyla sezon sonuna kadar izin verilmiştir ve mevcut sözleşmesi sonlandırılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        1. Lig'de çılgın gün!
        1. Lig'de çılgın gün!
        Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlandı
        Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlandı
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan oldu
        Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan oldu
        Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
        Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
        Sakaryaspor-Tuzlaspor maçının ardından
        Sakaryaspor-Tuzlaspor maçının ardından
        Sakaryaspor - Tuzlaspor: 0-2
        Sakaryaspor - Tuzlaspor: 0-2
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı