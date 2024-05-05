Sakaryaspor, oyuncusu Burak Süleyman'ın sözleşmesini sonlandırdı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Burak Süleyman'a yönetim kurulumuzun kararıyla sezon sonuna kadar izin verilmiştir ve mevcut sözleşmesi sonlandırılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.

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