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        Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 02:19 Güncelleme: 06.05.2024 - 02:19
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        Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden Alperen Şimşek'in (22) kullandığı 54 AKC 464 plakalı motosiklet, Tuzla Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Sürücü yola savrulurken, motosiklet aydınlatma direğine çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre sürüklendi.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Şimşek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kaza yerine gelen Şimşek'in yakınları, sinir krizi geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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