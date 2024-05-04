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        Sakarya'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 21:11 Güncelleme: 04.05.2024 - 21:11
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        Sakarya'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde hafif ticari araca müzik aletleri yükleyen M.T'nin, silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Zanlının kimliğini belirleyen ekipler, C.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

        Serdivan İstiklal Mahallesi'nde önceki gün hafif ticari araca müzik aletleri yükleyen M.T, silahla ateş açılması sonucu ayağından yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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