Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da boya varilinin patlaması sonucu 3 orman işçisi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boya dolu varilin patlaması sonucu 3 orman işçisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:57 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da boya varilinin patlaması sonucu 3 orman işçisi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boya dolu varilin patlaması sonucu 3 orman işçisi yaralandı.

        Akyazı Orman İşletme Şefliği deposunda ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamada, orman işçileri S.Y, F.Y. ve A.K.T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan S.Y. ve F.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Jandarma ve itfaiye ekipleri, patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        META'ya dev ceza
        META'ya dev ceza
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Devrilen motosikletin sürüklenip bariyerlere çarpan sürücüsü öldü
        Devrilen motosikletin sürüklenip bariyerlere çarpan sürücüsü öldü
        Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Sakaryaspor, oyuncusu Burak Süleyman'ın sözleşmesini sonlandırdı
        Sakaryaspor, oyuncusu Burak Süleyman'ın sözleşmesini sonlandırdı
        Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan oldu
        Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan oldu
        Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
        Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
        Sakaryaspor-Tuzlaspor maçının ardından
        Sakaryaspor-Tuzlaspor maçının ardından