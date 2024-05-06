Sakarya'da boya varilinin patlaması sonucu 3 orman işçisi yaralandı

Jandarma ve itfaiye ekipleri, patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan S.Y. ve F.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akyazı Orman İşletme Şefliği deposunda ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamada, orman işçileri S.Y, F.Y. ve A.K.T. yaralandı.

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