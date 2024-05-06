Sakaryaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında 11 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri'ndeki antrenmanda yeşil-siyahlılar, yeni teknik direktörleri Coşkun Demirbakan yönetiminde ısınmanın ardından taktik çalıştı.

Takımıyla ilk idmanına çıkan Demirbakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni şampiyonluklara inandığını, takıma, taraftara ve yönetime güvendiğini belirtti.

Kocaelispor maçı öncesi futbolcularda demoralize halinin bulunduğunu anlatan Demirbakan, "İyi motive edeceğiz, daha çok regülasyon yapacağız. Sakaryaspor ve Kocaelispor'un geçmişteki rekabeti maçın ortamını biraz geriyor. Psikolojik, mental olarak cumartesi gününe kadar bir şeyler yapacağız. Bunun yanında teknik-taktik antrenmanlara devam edeceğiz. İlk maçı kazanmıştık, cumartesi neden olmasın, bu maçı da kazanmak istiyoruz." diye konuştu.