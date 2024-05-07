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        Sakaryaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında 11 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:12
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        Sakaryaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında 11 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

        Antrenmana sakatlığı devam eden Nsana Simon katılmadı.

        Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Ligde 57 puanla 3. sırada bulunan yeşil-siyahlı ekip, sezonun son haftasında Kocaelispor'u yenmesi halinde rakiplerinin durumuna bakmaksızın play-off finali oynamaya hak kazanacak.

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