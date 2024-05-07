Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Gazeteciler Birliğinden Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'a ziyaret

        Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB), Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 18:13 Güncelleme: 07.05.2024 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Gazeteciler Birliğinden Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'a ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB), Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti.

        SGB Başkanı Müjdat Çetin, Onursal Başkan Zeki Aydıntepe ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Alemdar, ziyaretten dolayı teşekkür etti, şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Alemdar, Sakarya'nın ilk sorununun deprem, hedeflerinin de yerinde kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayarak, "Deprem için tarih verilmiyor ama tarih geldi. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Her şeyden daha önemli olan Sakarya’nın deprem gerçeğidir. Yarınlara, geleceğe güvenle bakmak için de önceliğimiz depreme hazırlık olmalı. Hizmetlerimizi de yerine getiririz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden 'Refah' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Refah' açıklaması
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Prof. Dr. Özlü: Astıma bağlı ölümler en çok genç yaşta
        Prof. Dr. Özlü: Astıma bağlı ölümler en çok genç yaşta
        Dev maç öncesi özel talimat!
        Dev maç öncesi özel talimat!
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan otobüs hattı: 500T
        İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan otobüs hattı: 500T
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi

        Benzer Haberler

        Sakarya'dan geçen ay 799 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Sakarya'dan geçen ay 799 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Sakaryaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakarya'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi
        Sakarya'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi
        Sakarya'da 45 yıllık meslek hayatının ardından emekliye ayrılan öğretmene s...
        Sakarya'da 45 yıllık meslek hayatının ardından emekliye ayrılan öğretmene s...
        Sakarya'da fabrikanın atıklarını dereye döktüğü iddialarına ilişkin soruştu...
        Sakarya'da fabrikanın atıklarını dereye döktüğü iddialarına ilişkin soruştu...
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı