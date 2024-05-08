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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'da Erenler Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kurslara katılanların hazırladığı el sanatları sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:31 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:31
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya'da Erenler Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kurslara katılanların hazırladığı el sanatları sergisi açıldı.

        İlçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu el emeği eserler sergilendi.

        Serginin açılışına, Erenler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Çakır, Erenler Müftüsü Ahmet Koç, kurs hocası Songül Yılmaz, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

        - Ortaokul öğrencileri sahilde çöp topladı

        Sakarya Serdivan Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencileri, Karasu sahilinde çöp toplama etkinliğine katıldı.

        Çevreci öğrenciler, öğretmenleriyle Acarlar Longozu'na yaptıkları gezi sonrası Karasu sahili halk plajına atılan çöpleri topladı.

        Sahildeki pet şişe, karton, sigara paketleri ve ağaç parçaları gibi atıkları toplayan öğrenciler, etkinlikle çevre temizliğine dikkati çekti.

        Fen bilimleri öğretmeni Görkem Uluçelebi Er ve Türkçe öğretmeni Mehmet Tuna rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, 38 kilogram çöp topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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