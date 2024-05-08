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        Sakarya'da 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Sakarya'da hakkında 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:06
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        Sakarya'da 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Sakarya'da hakkında 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında, 2 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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