Sakarya'da 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Sakarya'da hakkında 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Sakarya'da hakkında 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında, 2 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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