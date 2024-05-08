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        ASRİAD Sakarya Şubesi'nden Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'a ziyaret

        Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal ve beraberindeki heyet, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ASRİAD Sakarya Onursal üyesi Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:08
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        ASRİAD Sakarya Şubesi'nden Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'a ziyaret
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        Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal ve beraberindeki heyet, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ASRİAD Sakarya Onursal üyesi Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.

        ASRİAD'dan yapılan açıklamaya göre, heyet adına hayırlı olsun dileklerini ileten Ulusal, 15 Mayıs'ta Bosna Hersek'e gerçekleştirecekleri ticari ziyaretle ilgili Alemdar'a bilgi verdi.

        Ulusal, ziyaretin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeyi ve Sakarya iş dünyasının Bosna Hersek'teki fırsatları değerlendirmeyi amaçladığını belirterek, ziyaretin Sakarya'nın uluslararası işbirliklerini artırma yönündeki çabalarına katkı sağlayacağını kaydetti.

        Alemdar da ASRİAD Sakarya'nın girişimlerini desteklediğini ve Sakarya'nın ekonomik gelişimine katkıda bulunacak her türlü uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.

        Ziyaret için teşekkür eden Alemdar, ASRİAD Sakarya üyelerine başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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