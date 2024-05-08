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        Sakarya'dan kısa kısa

        –Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:33 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:33
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        –Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Işıksu, Bileciler, Solaklar, Doğancılar ve Kurtbeyler mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

        Vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Işıksu, Adapazarı’nın gelişmesi için halkla istişarelerini sürdürdüklerini belirtti.

        Ziyaretleri değerlendiren Işıksu, sahadaki çalışmalarına devam edeceklerini aktararak, "Millet evleri ve sosyal tesis ile cemiyet alanları, parklar ve sahalar başta olmak üzere birçok hizmeti hayata geçirdik. Teveccüh ve samimiyet için mahalle sakinlerimize kalbi teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Işıksu'ya ziyaretlerinde, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, teşkilat mensupları, muhtarlar ve meclis üyeleri de eşlik etti.

        - Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'den Sapanca Belediyesine ziyaret

        Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Altan Öymen, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Öymen, Sapanca’daki seçim başarısından dolayı Şahin’i kutlayarak, görevinde başarılar diledi.

        Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Öymen'e teşekkür etti.

        - Hendek MYO’da lise öğrencileri için kariyer ve üniversite hayatı toplantısı

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hendek Meslek Yüksekokulu'nda üniversite hayatı ve kariyer planlamasına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda, Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden gelen soruları yanıtlayan akademisyenler, üniversite tercihi yapılırken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin detayları paylaştı.

        Öğrencilere ayrıca kariyer planlamasına dair tavsiyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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