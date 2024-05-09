Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan MHP İl Teşkilatına ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, MHP Sakarya İl Teşkilatını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ve yönetimi tarafından karşılanan Alemdar, teşkilatta düzenlenen toplantıya katıldı.

Burada konuşan Alemdar, misafirperverlikleri için Alkaş'a ve yönetimine teşekkür ederek, birlik ve beraberlik vurgu yaptı.

Her işte ve alınacak kararlarda istişarenin önemine değinen Alemdar, bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda ortak aklı önemsediklerini belirtti.