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        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan MHP İl Teşkilatına ziyaret

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, MHP Sakarya İl Teşkilatını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:56 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:56
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan MHP İl Teşkilatına ziyaret
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, MHP Sakarya İl Teşkilatını ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ve yönetimi tarafından karşılanan Alemdar, teşkilatta düzenlenen toplantıya katıldı.

        Burada konuşan Alemdar, misafirperverlikleri için Alkaş'a ve yönetimine teşekkür ederek, birlik ve beraberlik vurgu yaptı.

        Her işte ve alınacak kararlarda istişarenin önemine değinen Alemdar, bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda ortak aklı önemsediklerini belirtti.

        Alemdar, şehrin ihtiyaç ve taleplerine yönelik fikirlere açık olduklarını aktararak, yerel demokrasinin güçlü kılındığında kazananın Sakarya olacağını vurguladı.

        Yaptıkları çalışmalardan bahseden Alemdar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine belediye otobüsleriyle ücretsiz ulaşım, lise ve üniversite öğrencilerine ise yüzde 54 indirimli seyahat uygulaması başlatacaklarını bildirdi.

        Alkaş ise Alemdar'ı ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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