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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Yeşil Mutabakat ve Türkiye'nin Uyumu" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:03 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:03
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Yeşil Mutabakat ve Türkiye'nin Uyumu" paneli gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ, Uluslararası Ticaret Ağı (UTRADER), Vergi Müfettişleri Derneği ve Topluma Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü (TOKAS) işbirliğiyle Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu "Yeşil Mutabakat ve Yeşil Dönüşüm" konularının basit bir mesele olmadığını vurguladı.

        Bu iki konunun baştan sona ciddi bir farkındalık ve çaba gerektirdiğini aktaran Köseoğlu, "Bu konuda biz üniversiteler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa önemli roller düşüyor. Bu farkındalığa sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Birçok kuruma destek veriyoruz. Öncelikle önümüzdeki yıl ilk 20 üniversite içerisine girerek 'Araştırma Üniversitesi' olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        İki oturumdan oluşan panel soru cevap bölümü, belge takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

        - Geyve'de 5 bin metrelik içme suyu hattı yenileniyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve'nin Kamışlı Mahallesi'nde 5 bin metrelik içme suyu hattında yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta ve yüksek kesimde yer alan mahallede çalışmalara devam eden ekipler, hattın 2 bin 500 metrelik kısmını tamamladı.

        Sahadaki çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki kayıp ve kaçak oranını en az seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

        Öte yandan su kaynaklarının tarım ve hayvancılıkta da kesintisiz kullanılabilmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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