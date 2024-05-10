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        Sakarya'da 220 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Sakarya'da 220 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:34
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        Sakarya'da 220 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Sakarya'da 220 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 220 ton karışımlı kaçak akaryakıt ile akaryakıt üretiminde kullanılan malzeme ve filtre ele geçirildi.

        İşletme mühürlenirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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