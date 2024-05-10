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        Sakarya ve çevre illerde AK Parti'li kadınlar Filistinli anneler için buluştu

        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Anneler Günü öncesi Filistinli anneler için toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:47 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:47
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        Sakarya ve çevre illerde AK Parti'li kadınlar Filistinli anneler için buluştu
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        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Anneler Günü öncesi Filistinli anneler için toplandı.

        Sakarya'da Gar Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, döviz ve pankart taşıdı.

        Burada konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Filistin, Gazze ve Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmanın hiç bu kadar zor olmadığını söyledi.

        Turan, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadının öldüğünü aktararak, "Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2 bin 100." dedi.

        Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 6 bin hamile kadının risk altında olduğuna işaret eden Turan, her gün 180 annenin ölümle burun buruna doğum yaptığını kaydetti.

        Turan, Hamas'ın ateşkes anlaşmasına ilişkin önerileri onayladığını bildirmesine değinerek, "Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta artarak devam eden saldırılar İsrail'in niyetini ortaya koymuştur. Biz anneler olarak İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; ateşkes için bir adım bekliyoruz. İsrailli yetkililere soruyorum; vadedilmiş topraklar hedefinizi, hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedenleri üzerine mi inşa edeceksiniz?" ifadesini kullandı.

        Açıklamaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ile partililer katıldı.

        - Kocaeli

        İzmit ilçesinde Anıtpark'ta toplanan AK Partili kadınlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'in saldırılarını kınayan dövizler taşıdı.

        Basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişimin tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek, yaşanan zulme ve acıya rağmen ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli annelerin, er ya da geç kazanacağını söyledi.

        Açıklamaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile partililer katıldı.

        - Düzce

        Düzce'de belediye binası önünde bir araya gelen kadınlar adına AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz açıklama yaptı.

        Gazze'de sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek hiçbir nedenin olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta artarak devam eden saldırılar İsrail'in niyetini ortaya koymuştur." diye konuştu.

        - Bolu

        AK Partili kadınlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'in saldırılarını kınayan dövizlerle Kadı Cami önünde toplandı.

        Basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden ve zor durumda olan Filistinli kadınlar ile ilgili bilgi paylaştı.

        Her gün çok sayıda annenin ölümle burun buruna doğum yaptığına dikkati çeken Çağalı, zor şartlar altında yaşamak ve yetersiz beslenme nedeniyle erken doğum yapan, sütü kesilen annelerin bulunduğunu dile getirdi.

        Açıklamaya, AK Parti İl Yönetim kurulu üyeleri ve AK Partili belediye meclis üyeleri de katıldı.

        - Karabük

        AK Parti Karabük İl Başkanlığı önünde bir araya gelen kadınlar, döviz ve pankart taşıdı.

        Burada konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, Anneler Günü dolayasıyla tatlı telaşenin yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Anneler Günü öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor."

        Uluçay, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 9 bini kadın 34 bin 683 kişinin öldüğünü, 78 bin 18 kişinin ise yaralandığını aktararak, İsrail'den ateşkes için adım beklediklerini kaydetti.

        Açıklamaya, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile partililer katıldı.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ta sahilde toplanan AK Partili kadınlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'in saldırılarını kınayan dövizler taşıdı.

        Burada basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı, "Gazze'deki her 5 kadından 4'ü, aile bireylerinden en az birinin üst üste iki öğün yiyemediğini ifade ediyor. Çocuklar, annelerinin gözü önünde eriyor. Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; ateşkes için bir adım bekliyoruz." dedi.

        Açıklamaya, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile partililer katıldı.

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