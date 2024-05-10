Sakarya için sağanak uyarısı

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın, kentin güney kesimleri olan Hendek, Akyazı, Erenler, Karapürçek, Arifiye, Sapanca, Pamukova, Geyve ve Taraklı'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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