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        Sakarya için sağanak uyarısı

        Sakarya'nın bazı ilçelerinde gün içerisinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:34 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:34
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        Sakarya için sağanak uyarısı
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        Sakarya'nın bazı ilçelerinde gün içerisinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın, kentin güney kesimleri olan Hendek, Akyazı, Erenler, Karapürçek, Arifiye, Sapanca, Pamukova, Geyve ve Taraklı'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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