Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Taraklı'da tarihi konakların tamamı restore edilerek turizme kazandırılacak

        İBRAHİM YOZOĞLU - Yeşili, doğası, yöresel zenginlikleri ve Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konaklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tescilli 200'den fazla yapı peyderpey restore edilerek turizme kazandırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:15 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taraklı'da tarihi konakların tamamı restore edilerek turizme kazandırılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBRAHİM YOZOĞLU - Yeşili, doğası, yöresel zenginlikleri ve Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konaklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tescilli 200'den fazla yapı peyderpey restore edilerek turizme kazandırılacak.

        Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen ilçedeki tarihi konaklar, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

        İş ve şehir stresinden uzaklaşmak ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlere alternatif sunan Taraklı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescilli 200'ün üzerinde yapıya ev sahipliği yapıyor.

        Yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı ilçe, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra termal kaplıcalarının da etkisiyle tatil dönemlerinde nüfusunun 10 katı kadar ziyaretçi ağırlıyor.

        Taraklı'da tarihi konakların tamamının restore edilerek turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

        - "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz"

        Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AA muhabirine, ziyaretçilerin ilçeden memnun ayrıldığını söyledi.

        Taraklı'nın tarihi konakları, yaylaları, tarihi çarşıları ve iklimiyle ayrıcalıklı bir ilçe olduğunu belirten Pilavcı, "Misafirlerimizi tarihi konaklarımızda, butik otellerimizde ağırlıyoruz. Misafirlerimiz aynı zamanda termal turizmden faydalanıyor, Karagöl Yaylası'nda kamp veya piknik yapabiliyor. Taraklı'da vakitlerini en iyi şekilde değerlendiriyorlar." diye konuştu.

        Pilavcı, ilçedeki 200'ün üzerinde tescilli yapının yüzde 30'unun restore edildiğini, kalanlarla ilgili restorasyon çalışmasının peyderpey devam ettiğini aktararak, "Yaklaşık 10 civarında restore edilmiş butik otel hizmeti veren konağımız mevcut." dedi.

        Misafirleri en iyi şekilde ağırlamak istediklerini vurgulayan Pilavcı, şöyle devam etti:

        "Yavaş yavaş ilerlemek istiyoruz. Bunun için Taraklı yavaş ve kaliteli bir büyüme gerçekleştiriyor. Restore edilen binalarımız var. En son restore ettiğimizi öğretmenevi olarak hizmete açtık. Eski Kültür Evi'ni restore ediyoruz. Orayı da Kitap Kafe olarak faaliyete sokacağız. Üç bina daha kamulaştırdık. Restorasyonları tamamlandıktan sonra onları da sahiplendireceğiz. Vatandaşlarımız kendi binalarını restore ediyor. Kendi binasını restore etmek istemeyenlerinkileri de belediye olarak biz kamulaştırılıp restorasyonunu yapıp yeni sahiplerine satışını gerçekleştiriyoruz. Restorasyon çalışmalarımız böyle devam ediyor."

        Pilavcı, bayram ve tatil dönemlerinde ilçede kapasitenin üzerinde ziyaretçi ağırlamak durumunda kaldıklarını, zaman zaman talebi karşılamakta güçlük çektiklerini dile getirerek, "Mekan sayılarımızı artırmak durumundayız. Taraklı'nın geleceğini parlak görüyoruz. Termal turizmde de 3-4 bin misafirimize yetecek kapasitedeyiz. İnşallah yaklaşık 5 yıl sonra 10 bin misafirimizi ağırlayacak kapasiteye erişecektir. Şu anda günlük 3 bin misafirimiz var. Taraklı turizm potansiyelinin üzerinde bir ivmeyle hızla büyümeye devam ediyor. Günübirlik gelenleri saymıyorum. Sadece konaklayan 3 bin misafirimiz var. Bayramlarda, tatillerde bu 5, 10 katına çıkıyor. Hafta sonları termal turizmi haricinde en az 3-4 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. Her gün artış var. Bu da bizi memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yıl önce kaybolmuştu! Töre katliamına 12 tutuklama!
        7 yıl önce kaybolmuştu! Töre katliamına 12 tutuklama!
        Prof. Dr. Özlü’den ‘çöl tozu’ uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü’den ‘çöl tozu’ uyarısı!
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği

        Benzer Haberler

        Destici'den sert tepki: Kim bu hadsizliği, ahlaksızlığı yapmışsa elbette ki...
        Destici'den sert tepki: Kim bu hadsizliği, ahlaksızlığı yapmışsa elbette ki...
        BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da Erenler Belediyesini ziyaret etti:
        BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da Erenler Belediyesini ziyaret etti:
        Sakarya için sağanak uyarısı
        Sakarya için sağanak uyarısı
        BBP Başkanı Destici, Sakarya'da konuştu:
        BBP Başkanı Destici, Sakarya'da konuştu:
        Sakarya ve çevre illerde eğitim sendikaları okul müdürünün öldürülmesini pr...
        Sakarya ve çevre illerde eğitim sendikaları okul müdürünün öldürülmesini pr...
        Sakarya'da 220 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Sakarya'da 220 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi