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        Sakarya "Bike Fest" 15-26 Mayıs'ta düzenlenecek

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek Sakarya "Bike Fest", "Gelecek için Pedal Çevir" mottosu ile 15-26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:39 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:39
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        Sakarya "Bike Fest" 15-26 Mayıs'ta düzenlenecek
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        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek Sakarya "Bike Fest", "Gelecek için Pedal Çevir" mottosu ile 15-26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle 2018 yılından bu yana düzenlenen festival kapsamında bu yıl da dağ bisikletinde dünyanın en önemli yarışı MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası, 2024 MTB Cup, Sakarya MTB Night Cup ve Tour of Sakarya yol bisikleti yarışlarında sporseverler heyecana tanıklık edecek.

        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından "Bisiklet Dostu Şehir" unvanına layık görülen Sakarya'da Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle bisiklet merkezine dönüştürülen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek festival 15 Mayıs'ta açılış seremonisiyle başlayacak.

        Sakarya'dan Karasu'ya 4 gün, 4 etapta 513,4 kilometre geçilecek parkurda "Tour Of Sakarya" heyecanı 16 Mayıs'ta "Prolog Yarışı" ile Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden start alacak.

        Festivalde en büyük organizasyon ise 26 Mayıs'ta koşulacak olan MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası olacak.

        Organizasyon, Dünya Kupası töreni sonrası yapılacak kapanış seremonisi ile son bulacak.

        Öte yandan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda festival bünyesinde akrobasi şovları ile Türkiye akrobasi şampiyonu Birkan Polat'ın motosiklet gösterisi ile Ayaz Erdoğan konseri de düzenlenecek.

        - Alemdar: "Bu heyecanı birlikte yaşayalım"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin bu alanda bir kez daha dünya sahnesine çıkacağını ifade etti.

        Sakarya'nın tüm özellikleriyle bisiklet sporuna uygun, doğasıyla ve tabiat güzellikleriyle eşsiz bir şehir olduğunu aktaran Alemdar, "Dağ maratonu, yol bisikleti ve BMX Dünya Kupası serilerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı'mızın himayelerinde, Avrupa'nın en donanımlı tesisinde organizasyonlara en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız. Dünyanın dört bir yanından şampiyon sporcuları ağırlayacağımız festivalimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu heyecanı birlikte yaşayalım." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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