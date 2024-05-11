Sakarya'da rüzgarın yerinden söktüğü akaryakıt istasyonunun çatısı otomobilin üzerine düştü

Otomobilin üstüne düşen ve yakıt pompalarının bulunduğu alanın da üzerine gelen çatının diğer bölümü vinç yardımıyla kaldırıldı.

O esnada akaryakıt istasyonun marketinde olan aile, durumu görünce şaşkınlık yaşadı.

D-650 kara yolu Şeyhvarmaz Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giren, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 48 JN 211 plakalı otomobilin üzerine, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden kopan akaryakıt istasyonun çatısı uçtu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.