Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da rüzgarın yerinden söktüğü akaryakıt istasyonunun çatısı otomobilin üzerine düştü

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen akaryakıt istasyonun çatısı bir otomobilin üzerine düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 21:50 Güncelleme: 11.05.2024 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da rüzgarın yerinden söktüğü akaryakıt istasyonunun çatısı otomobilin üzerine düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen akaryakıt istasyonun çatısı bir otomobilin üzerine düştü.

        D-650 kara yolu Şeyhvarmaz Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giren, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 48 JN 211 plakalı otomobilin üzerine, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden kopan akaryakıt istasyonun çatısı uçtu.

        O esnada akaryakıt istasyonun marketinde olan aile, durumu görünce şaşkınlık yaşadı.

        Olayın ardından akaryakıt istasyonuna jandarma ekipleri ile vinç çağırıldı.

        Otomobilin üstüne düşen ve yakıt pompalarının bulunduğu alanın da üzerine gelen çatının diğer bölümü vinç yardımıyla kaldırıldı.

        Otomobil ve akaryakıt istasyonunda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        CHP israf genelgesini yayınladı
        CHP israf genelgesini yayınladı
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!

        Benzer Haberler

        Sakarya "Bike Fest" 15-26 Mayıs'ta düzenlenecek
        Sakarya "Bike Fest" 15-26 Mayıs'ta düzenlenecek
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya ve Karabük'te protesto edild...
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya ve Karabük'te protesto edild...
        Taraklı'da tarihi konakların tamamı restore edilerek turizme kazandırılacak
        Taraklı'da tarihi konakların tamamı restore edilerek turizme kazandırılacak
        Destici'den sert tepki: Kim bu hadsizliği, ahlaksızlığı yapmışsa elbette ki...
        Destici'den sert tepki: Kim bu hadsizliği, ahlaksızlığı yapmışsa elbette ki...
        BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da Erenler Belediyesini ziyaret etti:
        BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da Erenler Belediyesini ziyaret etti:
        Sakarya için sağanak uyarısı
        Sakarya için sağanak uyarısı