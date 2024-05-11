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        Trendyol 1. Lig'de play-off finaline kalan Sakaryaspor'u taraftarları karşıladı

        Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında konuk olduğu Kocaelispor'u 2-0 yenerek doğrudan play-off finali oyamaya hak kazanan Sakaryaspor'u taraftarları kente dönüşte coşkuyla karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 23:24 Güncelleme: 11.05.2024 - 23:24
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        Trendyol 1. Lig'de play-off finaline kalan Sakaryaspor'u taraftarları karşıladı
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        Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında konuk olduğu Kocaelispor'u 2-0 yenerek doğrudan play-off finali oyamaya hak kazanan Sakaryaspor'u taraftarları kente dönüşte coşkuyla karşıladı.

        Normal sezonu 60 puanla 3. sırada tamamlayan, ligin son maçında deplasmanda Kocaelispor'a karşı galip gelen ve Trendyol Süper Lig'e yükselmek için oynanacak play-off etabında doğrudan finale kalan Sakaryaspor'un kafilesini taşıyan otobüs, Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinden şehre giriş yaptı.

        Yeni Cami yönünden Rüstemler Tesisleri'ne giden Sakaryaspor kafilesine taraftar da yolun bazı kesimlerinde eşlik etti.

        Sevinç yaşayan Sakaryaspor taraftarları, karşılama esnasında Rüstemler Tesisleri'nde meşale yakarak tezahüratta bulundu.

        Burada Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç ve bazı futbolcular da taraftarlara "üçlü" çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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