Anadolu Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde park halindeki tıra başka bir tırın çarptığı kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 12.05.2024 - 04:32 Güncelleme: 12.05.2024 - 04:32 facebook

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