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        Sakarya'da yüzlerce bisikletli trafik güvenliği için pedal çevirdi

        Sakarya'da "10. Geleneksel Trafik Haftası" etkinliğine katılan yüzlerce kişi, farkındalık oluşturmak için bisiklet kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 13:23 Güncelleme: 12.05.2024 - 13:23
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        Sakarya'da yüzlerce bisikletli trafik güvenliği için pedal çevirdi
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        Sakarya'da "10. Geleneksel Trafik Haftası" etkinliğine katılan yüzlerce kişi, farkındalık oluşturmak için bisiklet kullandı.

        Valilik ile Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta kapsamında "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bisiklet turu organize edildi. Bisikletleri ve yelekleriyle meydanda buluşan yüzlerce kişi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın startıyla Millet Bahçesi'ne kadar pedal çevirdi.

        Polis ekipleri de yol boyunca bisikletlilere eşlik ederek güvenlik önlemi aldı.

        Millet Bahçesi'nde devam eden etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı gösteri sundu.

        Alemdar, burada yaptığı konuşmada, sağlıklı yaşamak için sporun ne kadar önemli olduğunu herkesin bildiğini belirterek, hem şehrin güzelliklerini göstermek hem de sporu daha aktif hale getirmek için başlattıkları bisiklet turunun hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmanın ardından hafta kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile kurayla belirlenen 10 kişiye bisiklet ve kask hediye edildi.

        Etkinliğe, Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan İzmir ve bazı daire müdürleri de katıldı.

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