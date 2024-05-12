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        Sakarya protokolü, Mutfak Sanatları Akademisi'nde tezgah başına geçti

        Sakarya'da hayata geçirilen Mutfak Sanatları Akademisi'nde "workshop" etkinliğine katılan protokol üyeleri, kentin meşhur kabak çorbası ile kabak kıvırma tatlısını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 12.05.2024 - 15:30
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        Sakarya protokolü, Mutfak Sanatları Akademisi'nde tezgah başına geçti
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        Sakarya'da hayata geçirilen Mutfak Sanatları Akademisi'nde "workshop" etkinliğine katılan protokol üyeleri, kentin meşhur kabak çorbası ile kabak kıvırma tatlısını yaptı.

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (SATSO) yapılan açıklamaya göre, odanın girişimleriyle hizmet kampüsünde faaliyete geçirilen Mutfak Sanatları Akademisi'nde "Sakarya'nın Lezzetleri Workshop Etkinliği" gerçekleştirildi.

        SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan'ın ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Burak Erken, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur ve TOBB Sakarya İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elvan Bilgehan Dikici katıldı.

        Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte önlüklerini giyerek tezgah başına geçen protokol üyeleri, şef Hatice Akman moderatörlüğünde Sakarya'nın meşhur kabak çorbası ile kabak kıvırma tatlısını hazırladı.

        SATSO Başkanı Altuğ, kentin ilk mutfak sanatları akademisini kurmuş olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Akademimiz öncelikle gastronomi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamı yetiştirmek için bir okul niteliğinde tasarlandı. Sakarya'nın Lezzetleri Workshop etkinliği, ilk programımız ve il protokolümüzle bir araya geldik. SATSO Mutfak Sanatları Akademisi'nde bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Protokol üyeleriyle tezgah başına geçerek kentin coğrafi işaretli lezzetlerini hep birlikte tatlı rekabet eşliğinde hazırlamaya çalıştıklarını aktaran Altuğ, şunları kaydetti:

        "Oldukça keyifli vakit geçirdik. Kabak çorbası ve kabak kıvırma tatlısını tüm aşamalarıyla reçetelerine uygun şekilde yapma deneyimi yaşadık. Burada gerçekleştirilecek workshoplara katılan Sakaryalılarımız da hem öğrenecek hem eğelenecek hem de restoranımızdaki Sakarya lezzetlerini tadabilecek."

        Altuğ, kentin gastronomi alanındaki zenginliğini ortaya çıkarmak adına 2019 yılında başladıkları "Gastro Sakarya" projesinde bu akademiyle ciddi yol katedeceklerini belirterek, şehrin gastronomisine rehber olacak çalışmalara öncü olmayı hedeflediklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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