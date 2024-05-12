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        Sakarya'dan kısa kısa

        Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencileri, Anneler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 15:55 Güncelleme: 12.05.2024 - 15:55
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencileri, Anneler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı SGM'de eğitim gören 7-14 yaş aralığındaki tasarım sınıfı öğrencileri, annelerine duygularını anlatan kartlar yazıp gül yaptı, mutfak sınıfı öğrencileri ise anneleriyle butik pasta süsledi.

        Açıklamada, "Baş tacımız, en değerlilerimiz olan annelerimize Sosyal Gelişim Merkezi öğrencilerimizle sürpriz Anneler Günü kutlaması gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

        - Yaşlılar tiyatro oyununda eğlenceli ve duygusal anlar yaşadı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) üyeleri, doğaçlama oynanan "Hatırla Beni" isimli tiyatro gösterisini izledi.

        Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Suretler Grubunca Ofis Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyun, katılımcılara eğlenceli ve duygusal anlar yaşattı.

        Yaşlıların da oyuna dahil olup sahneye çıkması, etkinliğe renk kattı.

        Açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak 65 yaş ve üzeri bireyler için çalışmalarımızı çok yönlü olarak sürdürüyoruz. Kıymetli büyüklerimizin hayat kalitesini artırmak ve sosyal yaşamlarına değer katmak için çalışmaya, üretmeye, birleştirmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

        - Anneler Günü mesajı

        CHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Curoğlu, mesajında, annelerin, sevgileri ve fedakarlıklarıyla evlatlarını büyüten, vatana, millete hayırlı nesiller yetiştiren toplumun temel direği olduğunu belirterek, buna en güzel örneği Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanım'ı ve şehit annelerini verebileceklerini kaydetti.

        Kadınların Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde eğitim, iş ve siyaset gibi her alanda erkeklerle eşit haklara sahip olması için verilen mücadelenin, bugün hala yollarını aydınlattığını vurgulayan Curoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Kadınların, toplumun her alanında adil şekilde temsil edilmesi, haklarının korunması ve iyileştirilmesi için omuz omuza mücadele ediyoruz. Bizler, bitmek bilmeyen aile içi ve toplumsal şiddete maruz bırakılan kadınların hakları için, eğitim hakkı elinden alınan kız çocukları için, şiddete maruz bırakılan çocuklar için, oyun çağında parklardan, sokaklardan, hayattan koparılarak gelinlik giydirilen, toprağa gömülen çocuklar için mücadele etmekten onur duyuyoruz. Tüm annelerimizin, anne adaylarımızın ve bu eşsiz duyguyu yüreklerinde taşıyan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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