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        Ferizli'de müstakil evde çıkan yangında hasar oluştu

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:05 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:08
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        Ferizli'de müstakil evde çıkan yangında hasar oluştu
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        İstiklal Mahallesi'nde H.B'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden ev sahibi itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce büyümeden söndürülen yangında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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