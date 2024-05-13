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        Söğütlü ve Ferizli'de Anneler Günü etkinliklerle kutlandı

        Sakarya'nın Söğütlü ve Ferizli ilçelerinde Anneler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 10:14 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:14
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        Söğütlü ve Ferizli'de Anneler Günü etkinliklerle kutlandı
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        Sakarya'nın Söğütlü ve Ferizli ilçelerinde Anneler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Söğütlü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce belediyenin düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, genç ve yaşlı anneler bir araya geldi.

        Programda konuşan Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, çocuklarını fedakarlıkla büyütmeye çalışan annelerin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirterek, "Bunun için onlara evlerimizin en güzel köşesinde çiçek gibi bakmalıyız, onların hayır dualarını almalıyız." diye konuştu.

        Kurt, her zaman baş tacı olan annelerin gününü kutladı.

        - Ferizli'de anneler halk konserinde eğlendi

        Ferizli'de Anneler Günü halk konseriyle kutlandı.

        Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisleri Botanik Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe, çok sayıda aile katıldı.

        Çocuklarıyla konseri dinleyen anneler, hep birlikte şarkılara eşlik ederek eğlendi.

        Etkinlikte konuşan Ferizli Belediye Başkan Yardımcısı Naci Kral, annelerin ve aile büyüklerinin bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğini kaydetti.

        İYİ Parti İlçe Başkanı Ömer Deniz de etkinlikte yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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