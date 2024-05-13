Söğütlü ve Ferizli'de Anneler Günü etkinliklerle kutlandı

Sakarya'nın Söğütlü ve Ferizli ilçelerinde Anneler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Söğütlü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce belediyenin düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, genç ve yaşlı anneler bir araya geldi.

Programda konuşan Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, çocuklarını fedakarlıkla büyütmeye çalışan annelerin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirterek, "Bunun için onlara evlerimizin en güzel köşesinde çiçek gibi bakmalıyız, onların hayır dualarını almalıyız." diye konuştu.

Kurt, her zaman baş tacı olan annelerin gününü kutladı. - Ferizli'de anneler halk konserinde eğlendi Ferizli'de Anneler Günü halk konseriyle kutlandı. Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisleri Botanik Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe, çok sayıda aile katıldı. Çocuklarıyla konseri dinleyen anneler, hep birlikte şarkılara eşlik ederek eğlendi. Etkinlikte konuşan Ferizli Belediye Başkan Yardımcısı Naci Kral, annelerin ve aile büyüklerinin bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğini kaydetti.