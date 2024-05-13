Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor, Süper Lig için play-off finalinde rakibini bekliyor

        EMRE AYVAZ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 16 sezonun ardından Süper Lig özlemini gidermek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor, Süper Lig için play-off finalinde rakibini bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMRE AYVAZ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 16 sezonun ardından Süper Lig özlemini gidermek istiyor.

        Ligin 34 ve son haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenen Sakarya ekibi, bu sonuçla sezonu 3. sırada bitirerek play-off finali oynamaya haz kazandı.

        Yeşil-silahlı takım, play-off'lara kalan Bodrumspor, Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ve Boluspor'dan birini finalde beklemeye başladı.

        Sakaryaspor, 2004-2005 sezonunda 5 yılın ardından şampiyon olarak yükseldiği Süper Lig'i 32 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düştü.

        Sakarya temsilcisi, 2005-2006 sezonunda play-off finalinde Altay'ı 4-1 yenerek tekrar Süper Lig'e çıktı.

        2007-2008 sezonunda Süper Lig için tekrar play-off oynayan Sakarya temsilcisi, yarı finalde normal süresi 2-2 biten maçta Boluspor'a penaltılarda 5-3 yenilerek elendi.

        En son 2006-2007 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden yeşil-siyahlı takım, geçen sezon 10 yılın ardından yükseldiği 1. Lig'de, play-off 1. turunda 120+2'nci dakikada kalesinde gördüğü golle Eyüpspor'a 1-0 yenilerek elendi.

        Play-off finalindeki rakibini beklemeye başlayan Sakaryaspor, 16 sezonun ardından Süper Lig özlemini gidermek istiyor.

        - "İnşallah şehrimize o kupayı getireceğiz"

        Sakaryaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Şube Sorumlusu Semih Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında şampiyonluk için kadro yapılanması gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Sezon içerisinde beklemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını fakat yarışı bırakmadıklarını belirten Çiftçi, "Play-off finaline hak kazandık. Şehir kenetlendi. Şehrin kenetlenmesiyle bu işi başaracağımızı, bir kez daha ne kadar istekli olduğumuzu Kocaelispor maçında gösterdik. İnşallah şehrimize o kupayı getireceğiz. 16 sezondur bu şehrin özleminde Süper Lig. İnşallah bu sene o özlemi gidereceğiz." diye konuştu.

        Çiftçi, görev sürelerinde takımı şampiyon olarak 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e çıkardıklarını anımsatarak, "İnşallah seneye tüm Türkiye Sakaryaspor'u Süper Lig'de izleyecek." dedi.

        Çiftçi, play-off oynayacak tüm takımlara da başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Motosikletini yayaların üzerine sürdü!
        Motosikletini yayaların üzerine sürdü!
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Putin'in 'ekonomist' Savunma Bakanı neden atandı?
        Putin'in 'ekonomist' Savunma Bakanı neden atandı?
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Cevdet Yılmaz: Eğitimcilere şiddet tutuklama sebebi sayılacak
        Cevdet Yılmaz: Eğitimcilere şiddet tutuklama sebebi sayılacak
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!

        Benzer Haberler

        Söğütlü ve Ferizli'de Anneler Günü etkinliklerle kutlandı
        Söğütlü ve Ferizli'de Anneler Günü etkinliklerle kutlandı
        Ferizli'de müstakil evde çıkan yangında hasar oluştu
        Ferizli'de müstakil evde çıkan yangında hasar oluştu
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya protokolü, Mutfak Sanatları Akademisi'nde tezgah başına geçti
        Sakarya protokolü, Mutfak Sanatları Akademisi'nde tezgah başına geçti
        Sakarya'da yüzlerce bisikletli trafik güvenliği için pedal çevirdi
        Sakarya'da yüzlerce bisikletli trafik güvenliği için pedal çevirdi
        Araçlarının patlayan lastiğini kontrol eden çifte TIR çarptı: 2 ölü, 1 yara...
        Araçlarının patlayan lastiğini kontrol eden çifte TIR çarptı: 2 ölü, 1 yara...